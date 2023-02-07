مسؤول أممي: نحو 8 ملايين شخص فروا من أوكرانيا

قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن نحو 8 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية الصراع منذ نحو عام.



وأضاف جريفيث في مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، أن نحو 8 ملايين شخص فروا من أوكرانيا إلى دول مجاورة، في حين نزح 5.3 مليون شخص داخليا، موضحا أن 17.6 مليون شخص أو نحو 40% من تعداد سكان أوكرانيا في حاجة لمساعدات إنسانية.



وأشار إلى أنه، يعتزم طرح خطة هذا العام الخاصة بالاستجابة الإنسانية من أجل أوكرانيا، التي تتطلب نحو 3.9 مليار دولار، في جنيف في وقت لاحق من هذا الشهر، قائلا: "هذا العنف لا يظهر دلالات على التهدئة".



وتشير التقديرات الأممية الرسمية إلى أن، أكثر من 7000 مدني قتلوا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، وقال جريفيث" بالتأكيد الحصيلة الحقيقية أعلى من ذلك".