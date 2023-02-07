وسوم إلكترونية لدعم إزالة العقوبات عن سوريا بعد كارثة الزلزال

تصدر خلال الساعات الماضية هاشتاجين على منصات التواصل الاجتماعي، وانتشرت تغريدات لدعم إزالة وتخفيف العقوبات على سوريا بعد كارثة الزلزال التي وقعت في صباح 6 فبراير الجاري.



وتضمن الوَسمين كلمات (#SSOS) و(#StopSanctionsOnSyrians)، وانتشر على منصات تيك توك وفيسبوك وتويتر، تغريدة صُممت لدعم المجتمع السوري، جاء فيها: "رسالة من السوريين للمجتمع الدولي لرفع العقوبات عن سوريا، على مدى السنوات الـ12 الماضية يعيش الشعب السوري تحت وطأة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية مع ساعة تغذية كهربائية فقط في اليوم، لا وقود لا غاز لا دواء لا مساعدات طبية متوفرة في الصيدليات، يوم أمس تعرضنا لزلزال بلغت قوته 7.7 ريختر ونزلنا جميعا إلى الشوارع الساعة 4 صباحا وكانت السماء تمطر في ليلة عاصفة نام بعض الناس في الشوارع، اليوم نتوقع من المجتمع الدولي أن يرفع عقوباته عن الشعب السوري البريء وأن ينقذه من الظلم والمعاناة التي لا تنتهي، نحن بحاجة إلى مركبات ومعدات لإزالة الأنقاض وعربات إطفاء وسيارات إسعاف"، وكتب البيان باللغتين العربية والإنجليزية.



وبدأ تداول البيان منذ ساعات وشاركه المئات عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينهم مذيعين وصانعوا أفلام وغيرهم، كما ظهرت حسابات غير عربية تشارك البيان وتدعو لرفع العقوبات في ظل الظروف الحالية.



وكتب المخرج السوري جود سعيد، عبر صفحته على فيسبوك: "أكثر صورة انتشارا فلنعيد نشرها مرات ومرات هذا أقل ما يمكن فعله، لمن يرغب بالمشاركة الرجاء نسخ النص والصورة في منشور منفصل وليس مشاركة هذا المنشور كونها تقلل من المشاهدات.. هي محاولة بسيطة منا كسوريين تجاه بلدنا وأخوتنا.. نتمنى أن تغير شيئا".



وناشدت سوريا المجتمع الدولي "مدّ يد العون" لها لدعمها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ومركزه تركيا، وأدى إلى مقتل مئات المواطنين، بالإضافة إلى آلاف المصابين.



وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: "تناشد سوريا الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية، لمدّ يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر".





