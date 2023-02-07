وزير الدفاع التونسي وسفير الكويت يبحثان دعم التعاون الثنائي العسكري بين البلدين

بحث وزير الّدفاع الوطني التونسي عماد ممّيش ومنصور خالد العمر سفير دولة الكويت بتونس دعم التعاون الثنائي العسكري بين البلدين.

وأكد وزير الدّفاع الوطني التونسي أن اللقاء يمثّل فرصة لمواصلة العمل للإرتقاء بمستوى التعاون العسكري بين الطرفين وتدعيم الشراكة الدائمة في مجال التدريب والتكوين وتبادل الخبرات، وتطويره في إطار الثقة والإحترام المتبادل بين البلدين.

جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة الدفاع التونسية مساء اليوم " الإثنين".

وأكّد السفير الكويتي استعداد بلاده للسعي لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المثمر في مختلف المجالات العسكرية بين البلدين الشقيقين.