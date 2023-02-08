الهند ترسل 4 طائرات إلى تركيا تحمل معدات إنقاذ ومواد إغاثية

أرسلت الهند اليوم الثلاثاء، مواد إغاثة ومستشفى متنقل وفرق بحث، وإنقاذ متخصصة إلى تركيا في أربع طائرات نقل عسكرية، لدعم جهود الإنقاذ في البلاد في أعقاب الزلزال الهائل الذي أودى بحياة أكثر من 7 آلاف شخص في تركيا وسوريا.

وذكرت وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا الهندية، أنه من المتوقع أيضا أن ترسل الهند بحلول صباح الأربعاء مواد إغاثة على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الهندي إلى سوريا التي ضربها الزلزال يوم أمس الإثنين، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وقدمت العديد من الدول حول العالم المساعدة لكلا البلدين في جهود الإنقاذ والتعافي.