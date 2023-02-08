أكد سيزار سانشيز حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني السابق، أن مباراة الملكي أمام الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ستكون صعبة على الطرفين.

وأضاق سانشيز في تصريحات مع تليقزيونية: "أي مباراة في الأدوار الإقصائية تكون صعبة وليست سهلة مهما كانت الفروق".

وتابع: "الأهلي سيكون لديه طموح كبير من أجل التأهل إلى نهائي البطولة، ونفس الأمر للميرنجي مع كارلو أنشيلوتي الذي يرغب في تحقيق اللقب".

وواصل: "أتمنى أن تكون الغيابات عن ريال مدريد غير مؤثرة على الفريق، خاصةً كريم بنزيما مهاجم الفريق الذي يعد أبرز غياب، ولكن أعتقد أن هناك تحضير من المدير الفني لتفادي المشاكل".

واختتم حارس ريال مدريد السابق: "لم أتابع الأهلي في المباراتين السابقتين، ولكنه من أحد الأندية الكبرى وليس من الفرق السهلة، وتلك المباراة سوف يتم حسمها بالتفاصيل الصغيرة".