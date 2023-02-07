وزير تونسي: 30 ألفا غادروا البلاد في 2022

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كشف وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، عن مغادرة نحو 30 ألف تونسي البلاد في 2022 مع تفاقم ظاهرة الهجرة بشكل لافت.

وشهد عام 2022 أعدادا قياسية للمهاجرين في وقت ترزح فيه البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة ضاعفتها آثار أزمة صحية مرتبطة بجائحة كورونا، والحرب الروسية في أوكرانيا.

وغادر آلاف الكوادر المتخصصين في عدة قطاعات بطرق شرعية البلاد بحثا عن عروض عمل أفضل في الخارج.

وقال الوزير مالك الزاهي للصحافيين خلال المنتدى السنوي الخامس للهجرة، إن 2500 غادروا البلاد بطرق شرعية في شهر يناير الماضي.

ووفق بيانات المعهد الوطني للاخصاء في تونس، يفوق عدد العاطلين 620 ألفا، ثلثهم من أصحاب الشهادات العليا.

وتابع الوزير إنه يجري العمل مع دول صديقة على خلق فرص عمل في الجهات الداخلية لامتصاص بطالة متفشية في صفوف الشباب.

ويجري التنسيق بالخصوص مع إيطاليا التي تملك 900 شركة في تونس.

ونشطت قوارب الهجرة غير الشرعية بنسبة أكبر في 2022 مقارنة بالأعوام السابقة، حيث قدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وصول أكثر من 18 الف تونسي إلى السواحل الإيطالية.

ويعيش أكثر من مليون و700 الف تونسي في الخارج من بين حوالي 11.5 مليون نسمة تعداد سكان البلاد.