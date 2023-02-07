انطلاق مناورات مشتركة لقبرص والولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية القبرصية يوم الاثنين عن انطلاق المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة Silver Falcon 23 في أراضي الجمهورية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المناورات ستستمر حتى 24 فبراير، وإنها تجري "بالتعاون مع القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية، والخارجية القبرصية والحرس الوطني في قبرص".

وأوضحت الخارجية أن هدف المناورات التدريب على "الإجراءات الطارئة والبروتوكولات التي يجب التقيد بها في حال نشوب أزمة في المنطقة، بما في ذلك دعم العمليات الإنسانية لإجلاء المدنيين عبر أراضي جمهورية قبرص".

وأضافت أن الهدف الأساسي هو "اختبار التكامل العملياتي" بين القوات المسلحة الأمريكية والقبرصية.

وأشارت الخارجية إلى أنه خلال المناورات سيتم "نشر قوة عسكرية أمريكية صغيرة" في عدد من المواقع على أراضي قبرص، مؤكدة أن تلك المناورات تعتبر "أساسا للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وجمهورية قبرص، وتساهم في تحقيق الرؤية المشتركة للبلدين في ما يخص تهيئة الظروف للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".