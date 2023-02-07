محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة، بنسبة تنفيذ 75%، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 68 مليون جنيه على مساحة 3540 مترا، والمخطط نهوها في يونيو 2023، وذلك بحضور استشاري المشروع الدكتور أحمد عواد الأستاذ بكلية الهندسة جامعة بنها، ومسئولي الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات.

وأكد محافظ أسوان، أن مكتبة مصر العامة ستشمل جراج لاستيعاب أكبر عدد من السيارات؛ لتخفيف التكدس المروري، و4 أدوار تضم قاعة اجتماعات كبرى متعددة الأغراض، لافتا إلى أن المكتبة ستشمل أيضا قاعات سمينار للتدريب وملحقاتها، كما ستضم أيضا مراكز اتصالات ومعلومات وتدريب، ومكتبات لمختلف الأعمار للكبار والأطفال تضم أحدث الإصدارات، فضلاً عن مسرح وسينما، وغرف أرشيف، وغرف خدمية، ودورات مياه عمومية، وسيتم استغلال باقي المساحة كمناطق مفتوحة ومسطحات خضراء لممارسة الأنشطة المختلفة.