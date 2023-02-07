عضو الأعلى للإعلام: أجرينا دراسة متأنية لملف تجاوزات الإعلام الرياضي

قالت الدكتورة منى الحديدي، عضو المركز الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يتابع كل الممارسات الإعلامية في كل المجالات، بشكل مستمر وعلمي.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن المجلس كان حريصًا على ألا يكون رد فعله سريعًا بشأن تجاوزات الإعلام الرياضي، لافتة إلى أنه رغب في إجراء دراسة متأنية للملف.



وذكرت أن المجلس حرص على إعطاء فرصة أمام القائمين على الإعلام الرياضي، من أجل الالتزام بقواعد ومواثيق الشرف والمدونات التي وضعها الأعلى للإعلام منذ فترة، مؤكدة اهتمام المجلس بالرسالة الإعلامية وتأثيرها على المشاهد والأطفال.



وأوضحت عضو الأعلى للإعلام، أن المجلس معني بأن يحقق الطرح الإعلامي للأنشطة الرياضية باختلافها الأهداف المنشودة من: نشر الثقافة الرياضية، وغرس القيم بين النشء والشباب، قائلة إن الجمهور المصري باختلاف طبقاته، مرتبط بالنشاط الرياضي، وخاصة كرة القدم.



ولفتت إلى أن المجلس يتدخل عند رصد خروج المعاجلة الإعلامية عن الممارسات المتفق عليها من حيث الشكل البرامجي، والدخول في الحياة الشخصية لبعض الأفراد، وإطلاق شائعات تحقق أهدافًا غير مطلوبة على المستوى السياسي.



وأشار إلى أن المجلس دعا القطاعات المعنية المسؤولة والشريكة، إلى تقديم معالجة إعلامية طبقًا للقواعد العلمية، مؤكدة أن الدعوة التي وجهها رئيس الأعلى للإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، ستلاقي استحسانًا وتجاوبًا.



وأصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانا، اليوم الثلاثاء، عما أسفر عنه وقائع المؤتمر الصحفي بشأن تجاوزات الإعلام الرياضي.



وحذر المجلس الأعلى للإعلام من عقوبات التجاوز قد تصل إلى سحب ترخيص القناة، ونية تقديم بلاغات للنائب العام ضد الكتائب الإلكترونية.