نقابة الصحفيين توافق على تكويد 3 صحف جديدة

وافق مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على تكويد ثلاث صحف وقبول الصحفيين المعينين بها بلجنة القيد وهي "البورصجية - أهل مصر- بلدنا اليوم" وذلك بناءً على خطاب من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد استيفاءهم للشروط وانتظامهم في الصدور، ورفع المجلس قرار وقف القيد عن جريدة اليوم.

وقال عضو المجلس محمد سعد عبد الحفيظ، في تصريحات اليوم، إن مجلس النقابة خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأسماء الصحف المتقدمة للتكويد، وشكل لجنة خاصة بالطلبات المقدمة، ليرسل المجلس للنقابة خطابًا بالصحف التي انطبقت عليها الشروط فقط.

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين شكل في أكتوبر 2019 لجنة لفحص الصحف الجديدة من مجلس نقابة الصحفيين.

ووضعت اللجنة بعض المعايير والضوابط لقبول الصحف الجديدة؛ من بينها أن تكون منتظمة الصدور خلال آخر عام، وتفحص اللجنة الأرشيف الدال على ذلك.