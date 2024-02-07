صحة غزة: 11 ألف جريح ومريض بحاجة ماسة لمغادرة القطاع لإنقاذ حياتهم

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن 11 ألف جريح ومريض بحاجة ماسة وكأولوية عاجلة لمغادرة قطاع غزة من أجل إنقاذ حياتهم.

جاء ذلك بحسب تصريح مقتضب للدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم صحة غزة، اليوم الأربعاء.

وفي تصريح آخر، أفاد القدرة بأنهم استطاعوا تشغيل أجزاء من مستشفيات شمال غزة، غير أن هناك حاجة ماسة وصول الإمدادات الطبية والوقود وعودة الطواقم الطبية من الجنوب لاستمرار عملها.

وفي وقت سابق، أعلنت صحة غزة أن الاحتلال الاسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي ويستهدف محيطه بشكل مركز، ويضع حياة 300 كادر طبي و450 جريحًا و10 آلاف نازح في دائرة الخطر المباشر.

وأشارت إلى النقص الحاد في أدوية التخدير والعناية المركزة والعمليات الجراحية، وكذلك في مستلزمات وخيوط العمليات الجراحية.