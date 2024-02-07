الأمم المتحدة: زيادة هجمات المستوطنين على الفلسطينين في الضفة الغربية

أحصى مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة 507 هجمات للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفرت عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم.

وقال المكتب في تقريره اليومي، إن مستوطنين إسرائيليين من بؤرة استيطانية بالقرب من مستوطنة هرميش أضرموا النار الاثنين الماضي في مبنى مزرعة يملكه فلسطينيون في قرية ظهر العبد بجنين، وتدمير المنزل مع الأشجار والنباتات.

وفي الصيف الماضي، أورد المكتب، أن مستوطنين من نفس البؤرة الاستيطانية ألقوا كلبين ميتين في بئر يستخدمه سكان ظهر العبد للشرب والري.

وأشار إلى إصابة 4417 فلسطينيا، من بينهم 670 طفلا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية بجروح، ومن بين هؤلاء أصيب 4279 شخصا على يد القوات الإسرائيلية، و117 شخصا على يد المستوطنين، و21 شخصا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين.