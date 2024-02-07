أذربيجان: فتح مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها بأذربيجان أبوابها صباح اليوم الأربعاء، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث يحق لأكثر من 6 ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم.

وسيطرت الانتقادات على الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي يرى مراقبون أنها تهدف - في المقام الأول - إلى تأمين إحكام قبضة الرئيس إلهام علييف على السلطة، حيث يقولون إن الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة.

ومن المؤكد أنه سيتم مجددا إعلان فوز علييف /62 عاما/، الذي تولى المنصب خلفا لوالده في عام 2003.

وبحسب المراقبين، فإن الخصوم الستة لعلييف ليسوا منافسين حقيقيين، كما أن أكبر حزبين معارضين في البلاد، يقاطعان الانتخابات.