 أذربيجان: فتح مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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أذربيجان: فتح مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية

باكو- د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 10:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 10:32 ص

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها بأذربيجان أبوابها صباح اليوم الأربعاء، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث يحق لأكثر من 6 ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم.

وسيطرت الانتقادات على الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي يرى مراقبون أنها تهدف - في المقام الأول - إلى تأمين إحكام قبضة الرئيس إلهام علييف على السلطة، حيث يقولون إن الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة.

ومن المؤكد أنه سيتم مجددا إعلان فوز علييف /62 عاما/، الذي تولى المنصب خلفا لوالده في عام 2003.

وبحسب المراقبين، فإن الخصوم الستة لعلييف ليسوا منافسين حقيقيين، كما أن أكبر حزبين معارضين في البلاد، يقاطعان الانتخابات.


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