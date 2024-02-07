توقف الرئيس إيمانويل ماكرون، عند حانة للخمور والتبغ في زيارة مفاجئة لبلدة رولان (دوب) الصغيرة، ما أحدث ضجة في فرنسا، اعتبرتها وسائل الإعلام الفرنسية، مفاجأة القرن.

وقالت صحيفة "ميدي ليبر" الفرنسية، التي كشفت عن الواقعة، أن الرئيس الفرنسي أحدث مفاجأة ببلدة رولان (دوبس) الصغيرة، الثلاثاء، بعد رحلته إلى المزرعة، موضحة أن ماكرون لتناول القهوة في حانة للخمور والتبغ بالقرية، حيث تحدث مع المدير والعملاء.

لا يزال مارسيل جوفري، مدير حانة التبغ في رولان، غير قادر على تصديق الأمر.

وقالت صحيفة "إست ربيبليكان" الفرنسية، إن ماكرون خلال زيارته إلى إحدى المزارع التي تشهد احتجاجات في إطار غضب المزارعين، أوقف ماكرون موكبه أمام حانة للخمور والتبغ، وتحد لمدة ساعة تقريبًا مع العملاء.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مدير الحانة في رولان، مارسيل جوفري قوله: "كنت جالسا في مكتبي عندما جاءني الموظف ليخبرني أن ماكرون قد وصل للتو. فقلت له وأنا أضحك: "أليس لديك أي أشياء غبية أخرى لتقولها؟".

وتابع: "اعتبرتها أنها مزحة"، مضيفاً: "لكن بالفعل رئيس الجمهورية هو الذي دخل لتوه".

وأضاف: "كانت الساعة حوالي الساعة 3:30 مساء يوم الثلاثاء، عندما توقف الموكب الرئاسي في ساحة انتظار السيارات في مؤسسته.

وتابع: "مشهد سريالي تماما.. لقد جاء عبر الفناء الخلفي ووصل مع موظفيه، موضحا: أنه كان يصطحبه حوالي عشرة حراس شخصيين.

وقال: "إنها مفاجأة اليوم، والسنة، وحتى القرن!".

وأضاف: "صافحته ثم ذهب للدردشة مع العملاء في الحانة. كان هناك على وجه الخصوص مدرس تكنولوجيا، شرح له أن الأمر ليس سهلاً، وأنهم يفتقرون إلى الموارد، وأن الأمور تسير على ما يرام.. أخبرته عن مهنة بائع التبغ، وأنها صعبة في ظل المنافسة من جيران آخرين الدول والاتجار بالتبغ".

وفقًا للمدير، أخذ ماكرون وقتًا للتحدث "مع الجميع": "لقد كان متاحًا وودودًا للغاية، واستمر الأمر أكثر من نصف ساعة. أخبره الناس بمشاكل حياتهم وكان منتبهًا للغاية".

وسرعان ما انتشرت الصورة على نطاق واسع على الفيسبوك. وقال مدير الحانة: "لقد تلقيت مكالمات هاتفية من أشخاص يعرفونني، وسألوني إذا كان هذا صحيحًا، أو إذا كان الأمر عبارة عن صور مزيفة!".