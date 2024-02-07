الناخبون الاذربيجانيون يبدأون التصويت لاختيار رئيس للبلاد

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توجه الناخبون الإذربيجانيون، اليوم الأربعاء، إلى مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا لاستقبال نحو 6.5 مليون ناخب لاختيار رئيس للبلاد.

ويتنافس في هذه الانتخابات المبكرة 7 مرشحين: الرئيس الحالي إلهام علييف (عن حزب أذربيجان الحديثة الحاكم) – وزاهد أوروج (برلماني) – وفؤاد علييف (مستقل) – ورازي نورلاييف (عن حزب الجبهة الوطنية) – وفاضل مصطفى (عن حزب النظام الكبير) – وإيلشاد موساييف (عن حزب أذربيجان الكبيرة) – وجودرات حسني قولييف (عن حزب الجبهة الشعبية لأذربيجان).

وتعد هذه الانتخابات الرسمية التاسعة التي تجرى على مستوى البلاد لمنصب رئيس أذربيجان، إذ سيبقى الفائز في منصبه لمدة 7 سنوات.