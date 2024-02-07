الناخبون الاذربيجانيون يبدأون التصويت لاختيار رئيس للبلاد

توجه الناخبون الإذربيجانيون، اليوم الأربعاء، إلى مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا لاستقبال نحو 6.5 مليون ناخب لاختيار رئيس للبلاد.
ويتنافس في هذه الانتخابات المبكرة 7 مرشحين: الرئيس الحالي إلهام علييف (عن حزب أذربيجان الحديثة الحاكم) – وزاهد أوروج (برلماني) – وفؤاد علييف (مستقل) – ورازي نورلاييف (عن حزب الجبهة الوطنية) – وفاضل مصطفى (عن حزب النظام الكبير) – وإيلشاد موساييف (عن حزب أذربيجان الكبيرة) – وجودرات حسني قولييف (عن حزب الجبهة الشعبية لأذربيجان).
وتعد هذه الانتخابات الرسمية التاسعة التي تجرى على مستوى البلاد لمنصب رئيس أذربيجان، إذ سيبقى الفائز في منصبه لمدة 7 سنوات.