تحدث البرتغالي بيدرو جونسالفيس المدير الفني لمنتخب أنجولا، عن مشاركة الفريق في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير الجاري.

وودع المنتخب الأنجولي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام نظيره النيجيري بهدف نظيف.

وقال بيدرو في تصريحات خاصة لـ «الشروق»: «منتخب أنجولا تطور كثيرًا في هذه البطولة، وقدمنا أداء رائع ونجحنا في تشريف بلادنا وإسعاد الشعب، وكنا قريبين من الوصول إلى المربع الذهبي».

وأضاف: «حققت معجزة مع منتخب أنجولا في أمم إفريقيا في ظل قلة الموارد المالية التي تحاصر الفريق، والجهاز الفني نجح في تقليل تأثير هذه الأزمة على اللاعبين، وهم كانوا ملتزمين للغاية طوال فترة البطولة».

وتابع مدرب أنجولا: «بالفعل، لم نفز بلقب كأس الأمم هذا العام ولكننا قدمنا أفضل ما لدينا على الإطلاق رغم الصعوبات التي واجهتنا، وهذا يحفز هذا الجيل من المنتخب الأنجولي للوصول إلى أبعد من ذلك في المستقبل».

وأكمل: «تكريم الشعب الأنجولي لنا عقب العودة من كوت ديفوار كان رائعا للغاية، وكنت سعيدًا للغاية بالتقدير الذي حصلنا عليه بعد تفانينا في العمل خلال الفترة الماضية».

وبسؤاله عن أصعب مباراة خاضها فريقه في أمم إفريقيا 2023، قال: «مواجهتنا أمام نيجيريا في ربع النهائي، بسبب المشاكل والإصابات التي واجهناها قبل المباراة».

وزاد مدرب أنجولا: «منتخب نيجيريا قدم مستويات رائعة في هذه البطولة، وأعتقد أنه الفريق الأقرب للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا هذا العام».

وواصل: «تنظيم بطولة إفريقيا في كوت ديفوار كان رائعا للغاية، هناك بعض الملاحظات يمكن الالتفات لها في النسخ القادمة من أجل التحسين، ولكن بشكل عام التنظيم جيد جدا».

واختتم بالحديث عن مستقبله مع أنجولا، قائلا: «هناك عرض من الاتحاد الأنجولي لتمديد العقد معي، ولكني لم أحسم مصيري حتى الآن مع الفريق وامتلك العديد من العروض الآخرى أيضًا».