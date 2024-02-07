أغلقت شرطة الاحتلال، قطعة أرض المعروفة باسم "سوق الجمعة"، لحين البت النهائي بالقضية بين أصحاب الأرض و"بلدية الاحتلال وسلطة الطبيعة".

وقامت الشرطة بوضع مكعبات أسمنتية عند مدخل الموقف لمنع استخدام قطعة الأرض، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة القرار النهائي الأحد القادم.

واقتحمت طواقم من "سلطة الطبيعة والبلدية"، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأرض، في محاولة للسيطرة على الأرض والقيام بأعمال حفر داخلها، وقام الأهالي بالتصدي لهم ومنعوهم من القيام بأي عمل داخل الأرض.

وتعود ملكية الأرض لعائلات "عويس، حمد".

وأوضحت العائلات أن الأرض كانت تسمى "بأرض الخندق"، وعليها أقيم سوق الجمعة التاريخي، وكان موقعا لتبادل وبيع وشراء الأغنام، وكانت الأرض مزروعة بمحاصيل مختلفة كالحنطة وقمح وذرة.

ويعتبر الموقف المدخل والطريق الرئيسي المؤدي إلى مقبرة اليوسفية وطريق باب الأسباط المفضي إلى المسجد الأقصى، وتحاول سلطات الاحتلال الاستيلاء عليها، وتمكنت العائلة من خلال المحاكم إثبات ملكيتها الأرض، فيما تتواصل محاولات السيطرة عليها.