قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن «مصلحة المواطن هي الشغل الشاعل والأولوية القصوى للدولة المصرية»، موضحا أن «كل البناء الذي تشهده مصر يصب في النهاية لصالح المواطن».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «بناء الدولة يساعد على توفير حياة كريمة ولائقة للمواطنين، ويضعهم في المكانة التي يستحقونها».

وأكد «وجود اتصال دقيق بالأسعار والسوق وما يحتاجه من ضبط، وما يعانيه كل المواطنين من موجة ارتفاع الأسعار»، قائلًا إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تخفف الأعباء عن المواطنين، وتقدم العون لهم للمضي في تحمل تلك الظروف، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن القرارات تنقسم إلى 3 أقسام؛ الأول زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه بنسبة 50%، والثاني رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالحكومة وفي القطاع الخاص، والثالث تحسين أحوال المعلمين والأطباء والممرضين.

وأكمل: «نوضح أن حزمة الحماية الاجتماعية ليست الإجراء الوحيد الذي تتخذه الدولة، هناك رؤية متكاملة للتعامل مع الوضع الحالي، بها شمولية وتوزيع للتوقيت والإجراءات».

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.