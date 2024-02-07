ضبط 137 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين بالمنيا حررت 137 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية؛ لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 100 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين: "إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف بدون عذر - تصرف وتجميع – اختراق ماكينة مخابز ـ عدم وجود سجلات".

وفي مجال متابعة الأسواق، تم تحرير 26 مخالفة منها: "عدم إعلان الأسعار - عدم وجود صلاحية - سلع مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية - ذبح خارج المجازر".

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير مخالفة بوتاجاز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.