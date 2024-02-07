رابطة الأندية : مبدأ تكافؤ الفرص وراء إقامة البطولة من ٤ مجموعات

كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن إقامة المسابقة من ٤ مجموعات بدلا من ٣ مجموعات يرجع إلى مبدأ تكافؤ الفرص ، بعد اعتذار ناديي الأهلي و الزمالك عن المشاركة في البطولة هذا الموسم .

تابع مسئولو رابطة الأندية أنه باعتذار ناديي الاهلي و الزمالك اصبح عدد الفرق ١٦ فريق وبالتالي في حالة إقامة نظام البطولة من ٣ مجموعات سيكون هناك مجموعتين ٥ فرق و مجموعة واحدة تضم ٦ فرق ، وكان مقررا أن يتأهل الأول من كل مجموعة من المجموعات الثلاث ثم أفضل ثاني وبالتالي لن يكون هناك تكافؤ فرص لأن هناك مجموعتين ستلعب ٤ مباريات و مجموعة ستلعب ٥ مباريات ، وهذا هو السبب الرئيسي في إقامة البطولة من ٤ مجموعات كل مجموعة تضم ٤ فرق .