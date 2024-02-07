 وزيرة إسبانية: إسرائيل تخلق مأساة ممنهجة في غزة.. والفلسطينيون مصممون على مواصلة المقاومة - بوابة الشروق
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وزيرة إسبانية: إسرائيل تخلق مأساة ممنهجة في غزة.. والفلسطينيون مصممون على مواصلة المقاومة

وكالات
نشر في: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 3:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 3:57 م

قالت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريجو، إنّ الفلسطينيين يعيشون تحت الجوع والقصف والإبادة الجماعية، جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر.

جاء ذلك خلال مشاركة ريجو (49 عاما) وهي أول وزيرة إسبانية في فعالية حملة لمساعدة غزة، نظمها مكتب إسبانيا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وفق وكالة الأناضول.

وأكدت ريجو وهي من أصول فلسطينية، أنّ إسرائيل لا تعترف بأي قواعد، وتحاول خلق مأساة اجتماعية ممنهجة ليس في غزة فحسب، بل في كل فلسطين.

وأضافت: «لكن رغم كل شيء فإن الشعب الفلسطيني برمته مصمم على مواصلة المقاومة».

وأوضحت أنَّ الفلسطينيين يعيشون مع الجوع والقنابل والإبادة الجماعية، مضيفة أن فلسطين التي كانت تعرفها في طفولتها مختلفة تماما، كانت مسالمة وسعيدة، لكن إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بالاحتلال والهجمات الممنهجة.

وأوضحت أن عائلتها تعيش في مدينتي رام الله والقدس الشرقية، وأن والدها طبيب متقاعد، وأنها تطلب منهم القدوم للعيش في إسبانيا، لكنهم يرفضون ذلك دوما.

وأشارت إلى أن عائلتها ترغب بمواصلة العيش في فلسطين رغم كل الصعوبات، مضيفة أنها مجرد قصة واحدة من ملايين العائلات في فلسطين.


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