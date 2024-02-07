وكيل خطة النواب: الرئيس السيسي أول شخص يشعر بمعاناة المواطن

ثمن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، اعتباراً من الشهر المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن «الرئيس السيسي أول شخص يشعر بمعاناة أبناء الشعب المصري من التضخم خلال تلك الفترة».

وذكر أن «تلك القرارات متوقعة؛ لأن الرئيس يحاول تخفيف العبء عن المواطنين»، موضحًا في الوقت نفسه، أن معدل التضخم في مصر يشهد انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي.

وتابع: «معدل التضخم يزيد على 34% وهو رقم يعد كبيرًا للغاية»، مضيفًا: «إن شاء الله تلك القرارات تساهم في تقليل العبء، بالطبع تؤثر على الموازنة بنسبة مليون في المئة، لكن إن شاء الله تكون هناك إيرادات تقابل تلك الحزمة».

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.