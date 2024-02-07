وزير الخارجية العراقي يطالب نظيره الأمريكي بإعادة النظر في قرار فرض عقوبات على مصارف عراقية

طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بإعادة النظر في قرار فرض الولايات المتحدة عقوبات على مصارف عراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) صباح اليوم الأربعاء عن بيان لوزارة الخارجية العراقية أن حسين تلقى اتصالاً هاتفيا من بلينكن تطرق إلى العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على سبعة مصارف عراقية مؤخراً وسبقتها عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا، "حيث لم يتم بيان الأسباب التي تقف وراء فرض مثل هذه العقوبات، وما إذا كان فرض واشنطن لهذه العقوبات جاء بسبب عدم انضباط هذه المصارف في تنفيذ التعليمات وقواعد الامتثال المصرفية، أم لأسباب سياسية أخرى، سيما وأن وزارة الخزانة الأمريكية على تواصل مستمر مع البنك المركزي العراقي".

وأوضح حسين أن "تلك المصارف لها دور مهم وكبير في تمويل نفقات البطاقة التموينية وتوفير السلة الغذائية للعوائل العراقية من ذوي الدخل المحدود".

كما تطرق الاتصال إلى "الاعتداءات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم، التي استهدفت قوات أمنية عراقية أسفرت عن استشهاد عدد من القوات الأمنية والمدنيين العراقيين"، بحسب (واع)

وأكد وزير الخارجية العراقي "رفض حكومة العراق لمثل هذه الهجمات وضرورة إيقافها وأن لا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة"، مشدداً على "ضرورة العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات في إطار اجتماعات اللجنة العسكرية العليا".

وتابع البيان: "كما أكد الجانبان على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأستمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لمتابعة مسارات العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة".

من جانبه، أعرب بلينكن عن حرصه على استمرار العمل المشترك والتواصل بين الجانبين، ودعم الحكومة العراقية في مجالات مختلفة وخاصةً في مجال التعاون الاقتصادي، وفقا لـ(واع).