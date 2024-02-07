خالد أبو بكر يثمن توجيهات الرئيس السيسي: كلام فعلا محترم وجه في وقته

ثمن المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، اعتباراً من الشهر المقبل.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء: «ده كلام فعلا محترم وجه في وقته، والناس كانت في أمس الحاجة، اقروا باقي الإجراءات التي تم إقرارها، حزمة منح تدفع فيها الدولة تقريبا 180 مليار جنيه».

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.