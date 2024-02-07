استطلاع: تراجع نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي إلى 34%

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انخفض معدل تأييد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول إلى 34% مقارنة بشهر سابق، وفقا لمسح أجرته وكالة يونهاب للأنباء وتلفزيون يونهاب للأخبار اليوم الأربعاء.

وأشار الاستبيان أيضا إلى أن حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي سيحصلان على 33% و35% من الأصوات على التوالي، إذا أجريت الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 أبريل غدا.

وشمل الاستطلاع ألف شخص بالغ يومي السبت والأحد.

ووفقا للاستبيان، بلغ التقييم الإيجابي لأداء يون 34%، مقارنة بـ35% في الاستبيان السابق الذي أجري قبل شهر، وظل التقييم السلبي عند 59%، دون تغيير.

وفيما يتعلق بالفئة العمرية، أظهر الاستبيان أن التقييم الإيجابي للرئيس كان الأعلى لدى فئة السبعينيات، بينما انخفض بأكبر شكل لدى فئة الثلاثينيات ليتراجع من 23% في الاستبيان السابق إلى 17%.

وجاءت النتائج بهامش خطأ يزيد على أو ينقص عن 3 نقاط مئوية بمستوى ثقة يبلغ 95%.