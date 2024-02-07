الجيش الإسرائيلي: 31 من الرهائن لقوا حتفهم في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عدد من الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس وحلفاؤها، وأبلغ عائلات الرهائن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "لقد أبلغنا 31 عائلة أن أحباءهم الذين هم رهائن لم يعودوا على قيد الحياة وأكدنا وفاتهم".

وأضاف: "لبقية العائلات، قدمنا جميع المعلومات التي تم التحقق منها والمتاحة لنا حول مصيرهم وحالتهم. نواصل العمل من أجل تهيئة الظروف لإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في وقت سابق الثلاثاء نقلا عن تقييم إسرائيلي سري أن 32 رهينة لقوا حتفهم في أو منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أيضا عن أربعة ضباط عسكريين إسرائيليين لم تذكر أسماءهم قولهم إنه يجري تقييم أدلة غير مؤكدة على مقتل 20 رهينة آخرين على الأقل.

وأطلقت حماس سراح 105 رهائن خلال وقف لإطلاق النار استمر أسبوعا في نهاية نوفمبر، ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، تم إطلاق سراح أربع رهائن أيضا قبل وقف إطلاق النار. كما حرر الجنود الإسرائيليون رهينة وانتشلوا ثماني جثث.