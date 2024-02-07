حماس ترد على مزاعم الاحتلال بالعثور على وثائق ومبالغ مالية في غزة: فبركات تثير السخرية

ردّت حركة حماس، على مزاعم جيش الاحتلال بعثوره على وثائق ومبالغ مالية للحركة مستلمة من جهات خارجية، داخل قطاع غزة.

وقالت في بيان، إن هذه المزاعم تثير السخرية، وتبرز مستوى استخفاف الاحتلال بالرأي العام عبر تكراره لأكاذيب وفبركات لم تعد تنطلي على أحد، بعد أن انفضحت روايته ودحضت من جهات فنية مستقلة متعدّدة.

وتابعت: «ترويج جيش الاحتلال لروايات متخيّلة على شكل إنجازات عسكرية يؤكد مستوى الفشل الذي وصل إليه هذا الجيش النازي وأجهزته الأمنية التي تعاني من عقدة الفشل في مواجهة صمود شعبنا ومقاومته الباسلة التي لا زالت تدك حصونه ومواقعه وتوقع فيه المزيد من الخسائر البشرية والمادية».

واستكملت: «الاحتلال لم ولن يفلح في تسويق أكاذيبه أمام العالم الذي ضاق ذرعاً بجرائمه ومجازره التي يحاكم عليها أمام محكمة العدل الدولية».

وختمت بالقول: «سيأتي اليوم الذي يحاسب فيه على ما ارتكبه من إبادة جماعية، بحق أطفالنا وشعبنا الفلسطيني المناضل من أجل حريته وكرامته».