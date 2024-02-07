كيشيدا: العلاقات بين اليابان وروسيا صعبة في ظل الحرب الأوكرانية

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين اليابان وروسيا حاليا في مرحلة "صعبة" في ظل حرب موسكو في أوكرانيا، ولكنه تعهد بالاستمرار في بذل الجهود لحل الخلاف الإقليمي وتوقيع معاهدة سلام.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أنه خلال مسيرة سنوية في طوكيو يتم تنظيمها للمطالبة بعودة جزر هوكايدو التي تسيطر عليها موسكو، وتطالب طوكيو بأحقيتها في ملكيتها، وحث كيشيدا روسيا على استئناف مشاريع تبادل إلغاء تأشيرات الدخول.

وقال كيشيدا" للأسف، لم يتم حل قضية أراضي جزر كوريل الشمالية، ولم يتم التوصل لاتفاقية سلام، مشيرا إلى الاسم الياباني للجزر المتنازع عليها التي تعرف باسم جزر كوريل الجنوبية في روسيا.

ويشار إلى أن المفاوضات بشأن برامج التبادل، مثل التي تتعلق بالسماح للسكان القدامى بزيارة الجزر، توقفت في ظل تدهور العلاقات بين طوكيو وموسكو منذ حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022.