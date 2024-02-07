انخفاض أسهم الشركة المالكة لسنابشات بأكثر من 31%

انخفضت أسهم الشركة المالكة لتطبيق المراسلة الفورية "سنابشات" بأكثر من 31% بعد ساعات التداول يوم الثلاثاء حيث أعلنت "سناب" عن نتائجها للربع الرابع والعام الكامل 2023.

وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين للإيرادات وصدمت المستثمرين بتوقعات خسارة عالية بشكل مفاجئ للربع الحالي.

وارتفعت إيرادات الربع الأخير بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 36ر1 مليار دولار.

وكان المحللون يتوقعون 38ر1 مليار دولار في المتوسط. وكانت المحصلة النهائية خسارة بنحو 248 مليون دولار في الربع، بعد خسارة قدرها 5ر288 مليون دولار في العام السابق.

وبالنسبة للربع الحالي ، تتوقع "سناب" إيرادات تتراوح بين 095ر1 مليار دولار و 135ر1 مليار دولار. وتتوقع الشركة خسارة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك تتراوح بين 55 مليون دولار و 95 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، يتوقع ارتفاع عدد المستخدمين على نحو يومي من 414 مليونا إلى 420 مليونا.