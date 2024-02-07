ديزني لاند تسعى لإعادة تصميم المنتجع الحالي والاستحواذ على بعض الشوارع المحيطة

تأمل مدينة ألعاب ديزني لاند الواقعة في مدينة آناهايم بولاية كاليفورنيا في توسيع مساحتها من خلال خطة لإنفاق ما يصل إلى 5ر2 مليار دولار لوضع تصور جديد للمدينة ضمن مساحتها الحالية 100 فدان.

وتنفيذ هذا المقترح سوف يتطلب الاستحواذ على بعض الشوارع المحيطة بمدينة الألعاب.

وتواجه الخطة بالفعل انتقادات من الأشخاص الذين يخشون أن تؤدي إلى حدوث اختناقات مرورية ولا توفر إيرادات ضريبية كافية من أجل المدينة.

سوف تحول الخطة، التي تم عرضها على مجلس مدينة آناهايم، ديزني لاند إلى تجربة" غامرة بصورة أكبر" من خلال بناء مناطق جديدة في نفس الأماكن، وفقا لما قالته راشيل الدي نائبة مدير شركة " ديزني جلوبال" للتنمية خلال عرض الخط

ولا تحدد الخطة التي يطلق عليها " ديزني لاند إلى الأمام" ما سوف يتم بناؤه بالتحديد، ولكنها تطلب من مدينة آناهايم تخفيف قواعد تقسيم المناطق وأن يتم منح ديزني المرونة لإعادة تصميم المنتجع الحالي، الذي يضم ديزني لاند ومتنزه ديزني كاليفورنيا ادفنشر ومنطقة أعمال داون تاون ديزني .

ويشار إلى أنه من غير المتوقع أن تتسع رقعة ديزني لاند. ولكن ديزني، التي تعد وسيط قوي ومهيمن في السياسة في مدينة آناهايم، تطلب أيضا من المدينة الاستحواذ على بعض الشوارع القريبة من الشركة.

وفي المقابل، ووفقا للخطط، تعرض ديزني دفع 40 مليون دولار مقابل الطرق، وهو المبلغ الذي يقول مخططو المدينة أنه يعد سعرا سوقيا عادلا. وهذا المبلغ سوف يكون جزءا من خطة ديزني لإنفاق 90 مليون دولار لتحسين شوارع آناهايم بالقرب من مدينة الألعاب.

كما أن ديزني تعرض منح المدينة ضرائب ورسوم بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، لتخصيصها للإسكان المنخفض التكلفة، والمتنزهات العامة وتحسين الطرق.

وقال مسؤولو ديزني إن خطة الاستثمار التي تقدر بالمليارات تعنى الآلاف من الوظائف الجديدة وإيرادات ضرائب بالملايين من أجل المدينة، فيما قد يعد واحدا من أكبر مشاريع توسع ديزني منذ أن تم بناؤها في 1954.

ولكن خطة توسيع مدينة الألعاب، بالإضافة إلى مقترح خصخصة الطرق العامة تسببا في إثارة مخاوف من جانب بعض سكان آناهايم الذين يخشون من أن الخطة قد تعني تزايد سوء الوضع المروري، كما أن توسع ديزني قد يعني ارتفاع الإيجارات وتكلفة المعيشة.