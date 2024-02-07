هانوفر روك الألمانية للخدمات المالية تعلن تحقيق الأرباح السنوية المستهدفة

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أعلنت شركة الخدمات المالية الألمانية هانوفر روك اليوم الأربعاء ارتفاع صافي أرباحها الأولية للعام المالي 2023 إلى 8ر1 مليار يورو، مشيرة إلى تحقيق الأرباح السنوية المستهدفة وكانت 7ر1 مليار يورو على الأقل.

وبلغت أرباح تشغيل الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد 97ر1 مليار يورو، في حين كان متوسط توقعات المحللين 40ر2 مليار يورو.

وتأثرت أرباح التشغيل بزيادة مخصصات تغطية مخاطر إعادة التأمين على الممتلكات، وخاصة خلال الربع الأخير من العام الماضي الذي أدى إلى زيادة مستويات المخصصات بأكثر من التقديرات الأصلية.

وأشارت الشركة إلى اعتزامها إعلان نتائجها المالية للعام الماضي ككل يوم 18 مارس المقبل.