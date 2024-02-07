موسكو تتهم واشنطن بالضلوع في جريمة إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن بلاده لديها "أدلة دامغة" على أن الطائرة إيل-76 أسقطت بصاروخ باتريوت، مشيرا إلى أن ذلك "يجعل الولايات المتحدة شريكة في هذه الجريمة".

وأضاف نيبينزيا ،خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت بطلب من روسيا يوم الثلاثاء، إن "روسيا الاتحادية مستعدة لإبلاغ أي منظمة دولية بنتائج التحقيق في تحطم الطائرة"، وقد أرسلت رسالة إلى الأمم المتحدة، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة "آر تي" الروسية.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية "لم تعلق على هذه المعلومات بأي شكل من الأشكال، ودعت بنفاق ممثلي كييف إلى القيام بذلك".

كانت هيئة تحقيق روسية قد أعلنت أن الطائرة إيل-76 التي كانت تقل أسرى أوكرانيين، أُسقطت قرب مقاطعة بيلجورود بصاروخين من منظومة باتريوت الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "الغرب يرفض المشاركة بالتحقيق في حادث تحطم الطائرة خوفا من ثبوت تورطه في العملية".