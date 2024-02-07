قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسعد جميع المواطنين بعد توجيهه للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، اعتباراً من الشهر المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن «الحزمة التي أطلقها الرئيس السيسي، تراعي ظروف البسطاء ومحدودي الدخل وتجعلهم ينعمون بحياة كريمة».

وأكمل: «الحزمة تدل على أن الرئيس السيسي، أب يشعر بظروف أبنائه، ويقف إلى جوارهم في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة، التوجيه أسعد الجميع ويدل على أن الرئيس عايش وسطنا وحاسس بينا»، وفقًا لتعبيره.

وأعرب عن أمنياته في أن يوفق الله القيادة السياسية في مجابهة التحديات العالمية التي تواجه الدولة، مشددًا على «أهمية تضامن الجميع؛ تجار وحكومة ومواطنين، لعبور الفترة الحالية بسلام وهدوء».

وتمنى ألا تزداد الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول شهر رمضان، مناشدًا المواطنين الشراء على قدر احتياجاتهم؛ لأن تخفيف الضغط على السلع يحافظ على استقرار الأسعار.

وأكد أن الرئيس السيسي، دائمًا ما يعطي التوجيه بمراعاة المواطن المصري، مختتمًا: «الناس كلها مرتبطة بالرئيس، وتشعر إن مفيش حاجة بتتحل إلا عن طريقه».

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.