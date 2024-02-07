كشف تقرير جديد لوكالة الاستخبارات الأمريكية، أنه منذ عام 2015، زودت إيران الحوثيين في اليمن بـ"ترسانة متنوعة"، تشمل أسلحة قصيرة ومتوسطة المدى منها الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

وأفاد البنتاجون أيضًا بأن عدد القتلى الأمريكيين في هجمات شنتها جماعات موالية لإيران في العراق وسوريا والأردن منذ 18 أكتوبر - يبلغ 146.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، إن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، ويعاني 132 شخصًا من إصابات خطيرة. منذ 17 أكتوبر، تم تنفيذ ما لا يقل عن 168 هجومًا على القوات الأمريكية، بما في ذلك قوات التحالف، ووقع معظمها في العراق وسوريا.