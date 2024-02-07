اتحاد الطائرة يعلن مواعيد ربع نهائى كأس مصر للسيدات

أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة عن مواعيد مباريات دور ربع نهائى كأس مصر للسيدات للموسم المحلى 2023/2024 ،حيث يقام على مدار يومين بواقع 4 مواجهات .

ويشهد هذا الدور مواجهات بين كلا من ، الزهور مع الشمس ، و سبورتنج مع الأهلى يوم 20 فبراير الجارى ، بينما تقام مواجهتى الشمس مع الصيد و سموحة مع وادى دجلة يومى 9 فبراير الجارى .

وشهدت مسابقات السيدات فترة توقف قبل العودة الاثنين الماضى ، لإرتباط المنتخب بالتصفيات الأفريقية، حيث حقق منتخب سيدات الكرة الطائرة الفوز على كينيا فى مواجهتين مؤخرًا لحضد ذهبية منافسات تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية، ليتأهل للدورة الأفريقية مارس 2024 بأكرا.



كما شهد دورة الرجال أيضا فترة توقف قبل العودة السبت الماضى ، لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية ، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.