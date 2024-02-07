سفير سلطنة عمان يثمن اختيار بلاده ضيف شرف معرض الكتاب: علاقاتنا مع مصر تاريخية ومتجذرة

قال سفير سلطنة عمان في مصر عبد الله الرحبي، إن العلاقات بين مصر وبلاده متجذرة وتاريخية وضاربة في عمق التاريخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "ten"، اليوم الأربعاء، أنّ هذه العلاقات تقوم على مختلف القطاعات، بما في ذلك العلاقات الثقافية التي تمتد لعصر النهضة الحديثة في السلطنة.

وأوضح أن هذه العلاقات تمتد لسبعينات القرن الماضي، فكان المعلم والإعلامي والمثقف المصري وكذلك العماني، في حالة تآلف وتبادل للأفكار والمعطيات الثقافية بينهما.

وشدّد على أنّ اختيار سلطنة عمان كضيف شرف للدورة المقبلة من معرض الكتاب يبعث على البهجة والسرور، ويؤكد على قوة العلاقة بين البلدين سواء شعبيًّا أو رسميًّا.

ولفت إلى السلطنة تحرص على المشاركة في فعاليات معرض الكتاب منذ سنوات، من خلال إبداعات الشباب العماني ومن خلال التاريخ العميق للسلطنة في المجالات الأدبية والفكرية والفقهية.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد أعلنت في وقت سابق، اختيار سلطنة عمان، ضيف شرف النسخة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي أُقيم باليوم الختامي، لفعاليات الدورة الحالية 55 للمعرض.