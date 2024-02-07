نتنياهو يرفض مطالب حماس بشأن التهدئة في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، رفض مطالب حركة حماس بشأن التهدئة في غزة، والتي أوردتها حماس ضمن ردها على مقترح باريس.



وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، إنه "يجب أن تكون هناك مفاوضات عبر وسطاء، لكن ليس في ضوء رد حماس".



وفيما يتعلق باليوم التالي للحرب في غزة، قال "اليوم التالي هو اليوم الذي بعد (القضاء على) حماس. كل حماس".



وأضاف أنه أوعز للجيش بـ "العمل في رفح"، مع "فتح ممر آمن للسكان"، مؤكدا بذلك عزمه المضي قدما في مهاجمة رفح المكتظة بالنازحين من باقي مناطق غزة المدمرة.



وقدمت حماس مقترحا لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر في غزة منذ 4 أشهر، وقالت إسرائيل إنها تدرس المقترح.



وجاء في المقترح الذي اطلعت عليه "رويترز" أن الهدف هو وقف العمليات العسكرية وإنهاء التصعيد بشكل مستدام وتبادل الرهائن والسجناء



وإنهاء حصار إسرائيل لغزة والسماح للسكان النازحين بالعودة إلى منازلهم وزيادة المساعدات الإنسانية.