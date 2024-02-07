انهيار محادثات فيلدرز لتشكيل ائتلاف حكومي في هولندا

انهارت مساء اليوم الثلاثاء، محادثات الزعيم اليميني المتطرف الهولندي خيرت فيلدرز مع ثلاثة أحزاب بشأن تشكيل حكومة، بعد 10 أسابيع من تحقيقه فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية.

وقال بيتر أومتزيخت رئيس حزب "إن إس سي" الجديد المنتمي ليمين الوسط إن حزبه لم يشارك في محادثات الائتلاف في لاهاي.

ورغم ذلك لم يستبعد حزب "إن إس سي" دعم حكومة أقلية يمينية بقيادة فيلدرز من خارج الائتلاف.

ورد فيلدرز بغضب حيث كتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إنه أمر يبعث على الإحباط الشديد. ترغب هولندا في هذه الحكومة، وبيتر أومتزيخت يستسلم الآن، بينما كنا نواصل المحادثات إلى اليوم. لا أفهم ذلك مطلقا".

وأشار أومتزيخت إلى أن السبب في فشل المحادثات هو وضع الميزانية المتأزم.