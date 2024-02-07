النمسا ترفض تسليم محافظ البنك المركزي الأوكراني السابق

رفضت النمسا طلبا أوكرانيا بتسليم محافظ البنك المركزي السابق كيريلو شيفتشينكو بسبب أوضاع الحرب، ولم تذكر صحيفة دير ستاندارد المصدر الذي حصلت منه على هذه المعلومات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن محافظ البنك المركزي السابق استقال في أكتوبر 2022، لدواع صحية.

وقال محققون أوكرانيون، إنه واثنين من نوابه، خلال فترة عمله في بنك أوكرجازبنك الذي تديره الدولة، تورطوا في عملية اختلاس أموال من البنك.

وقالت وكالة بلومبرج أن شيفتشينكو نفى ارتكاب أي مخالفات، ونقلت عنه قوله للصحيفة إن التحقيق الأوكراني له دوافع سياسية، مضيفًا أنه لم يستسلم لضغوط من مكتب الرئيس لخفض أسعار الفائدة بعد اندلاع الحرب.

وقالت الصحيفة إن المدعين العامين يحققون أيضا في عمليات احتيال محتملة بالنمسا، بينما يُنتظر البت أيضا في طلب للجوء إلى النمسا تقدم به شيفتشينكو.

ورفض المدعون التعليق للصحيفة على أمور خاصة، لكنهم قالوا إنهم يعملون في أغلب الأحيان بناء على طلبات من جهات أجنبية للحصول على مساعدة قانونية.