النواب الأمريكي يصوت ضد اقتراح بعزل وزير الأمن الداخلي

صوت مجلس النواب الأمريكي برفض اقتراح لبدء إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي الديمقراطي أليخاندرو مايوركاس يوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من أن الجمهوريين يتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، لم يتمكنوا من دفع اقتراحهم. وكانت النتيجة متقاربة، حيث أيد 214 صوتا الإجراء مقابل 216 صوتا.

وكان الرئيس الجمهوري للمجلس، مايك جونسون، أعرب في وقت سابق عن تفاؤله إزاء تمرير الاقتراح. وأعلن المتحدث باسم جونسون على منصة إكس، تويتر سابقا، بعد التصويت مباشرة، أنه سيطرح اقتراح إجراءات المساءلة ضد مايوركاس للتصويت مرة أخرى بمجرد تأمين الأغلبية اللازمة.

ومايوركاس عدو للعديد من الجمهوريين. واتهموا الوزير المولود في كوبا برفضه المتعمد والمنهجي الامتثال للقانون. وهم يتهمون منافسيهم الديمقراطيين بفقدان السيطرة على الهجرة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

واتهم الجمهوريون الرجل /64 عاما/ بالإدلاء بتصريحات كاذبة عن عمد ووضع تفضيلاته السياسية فوق الامتثال للقانون. وعلى الجانب الآخر ، يتهم الديمقراطيون الجمهوريين بمناورة ذات دوافع سياسية.

وإذا تمت إجراءات العزل، ستصبح الأولى ضد عضو في الحكومة الأمريكية منذ ما يقرب من 150 عاما.