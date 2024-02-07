نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط شخصين بمدينة الشروق لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، وتوفير فرص عمل لهم واتخاذهم من فيلا بدائرة قسم شرطة الشروق مسرحاً لممارسة نشاطهم.

وتمكنت الأجهزة من ضبط المتهمين، وأقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وبتفتيش الفيلا المشار إليها عُثر بداخلها على عدد 140 استمارة بيانات، و2 جهاز تابلت، و3 أختام، وإيصالات أمانة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.