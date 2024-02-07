 بزعم تسفيرهم للخارج.. القبض على شخصين لنصبهما على المواطنين بالشروق - بوابة الشروق
الأربعاء 7 فبراير 2024 1:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بزعم تسفيرهم للخارج.. القبض على شخصين لنصبهما على المواطنين بالشروق

نهاد القادوم
نشر في: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 1:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 1:24 م

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط شخصين بمدينة الشروق لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، وتوفير فرص عمل لهم واتخاذهم من فيلا بدائرة قسم شرطة الشروق مسرحاً لممارسة نشاطهم.

وتمكنت الأجهزة من ضبط المتهمين، وأقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وبتفتيش الفيلا المشار إليها عُثر بداخلها على عدد 140 استمارة بيانات، و2 جهاز تابلت، و3 أختام، وإيصالات أمانة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك