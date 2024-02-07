أسوشيتيد برس: الاتحاد الأوروبي يواجه خطر البقاء دون غاز بسبب هجمات الحوثيين

أفادت وكالة «أسوشيتيد برس»، بأنّ الاتحاد الأوروبي يواجه خطر البقاء من دون غاز، وسط الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية، على السفن في البحر الأحمر.

وتمر الناقلات التي تحمل الغاز الطبيعي بانتظام عبر البحر الأحمر، وقد "تم بالفعل إلغاء العديد من شحنات الغاز إلى إيطاليا".

وقالت الوكالة إن الهجمات الحوثية تأتي على وقع الحرب في غزة، وتشكل تهديدًا جديدًا لمستقبل إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، والذي يعتمد على الغاز الطبيعي المستورد لتشغيل المصانع وتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل.

وأضافت الوكالة أنه وسط الهجمات الحوثية، تعيد العديد من شركات الشحن وبعض شركات الطاقة توجيه السفن إلى جنوب القارة الإفريقية، بدلًا من المرور عبر قناة السويس شمالي البحر الأحمر.

ومن الملاحظ أن إعادة توجيه السفن، على هذا النحو، يطيل الرحلة إلى أوروبا من الموردين في الشرق الأوسط، لمدة أسبوع أو أكثر، وهذا يزيد تكاليف النقل.

ونقلت الوكالة عن كوشال راميش نائب رئيس أبحاث الطاقة في شركة «ريستاد إنرجي»، قوله إن الإغلاق المطول لطريق البحر الأحمر من الشرق الأوسط يخلق خطرًا على الإمدادات إلى أوروبا.