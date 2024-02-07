مهاجم نيجيريا السابق: اختيار حسام حسن مدربا لمنتخب مصر قرار جيد

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تحدث جاربا لاوال مهاجم منتخب نيجيريا السابق، عن قرار تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب المصري، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال لاوال في تصريحات تليفزيونية: «منتخب مصر لم يكن محظوظا في أكثر من مباراة بأمم إفريقيا الأخيرة، لكنني أتمنى أن أرى مصر مثل المغرب منتخب قوي ويتحلى بالحظ».

وأضاف: «تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر قرار جيد لمصر، لأنه من الاسماء الكبيرة في إفريقيا ومصر، وأدعو الله أن يوفق في مهمته كان لاعبا مذهلا وهو مدير فني كبير وأتمنى له التوفيق».

وتطرق للحديث عن مواجهة منتخب بلاده وجنوب إفريقيا بكأس الأمم، قائلا: «ستكون مواجهة صعبة أمام جنوب إفريقيا، وأتمنى أن تكون المهمة سهلة لنيجيريا ونحقق الفوز المباراة سوف تكون 50% لكل منتخب».

وأتم: «فيكتور أوسيمين تدرب مع منتخب نيجيريا في هذه الأمسية، وأتمنى أن أراه في لقاء نصف النهائي».