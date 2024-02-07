 كوريا الجنوبية تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر الثامن على التوالي خلال ديسمبر الماضي - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر الثامن على التوالي خلال ديسمبر الماضي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 9:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 9:05 ص

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء تسجيل فائض في الحساب الجاري للشهر الثامن على التوالي خلال ديسمبر الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الفائض التجاري.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن فائض الحساب الجاري بلغ 41ر7 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي، بعدما بلغ 89ر3 مليار دولار.

وارتفع فائض ميزان السلع إلى 04ر8 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي، بعدما سجل 88ر6 مليار دولار.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 5% خلال ديسمبر الماضي لتصل إلى 61ر57 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 8ر10% خلال نفس الفترة لتصل إلى 16ر53 مليار دولار.


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