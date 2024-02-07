 السعودية تتعاقد مع شركات محلية وعالمية لرفع مستوى الجاهزية العسكرية لقواتها المسلحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تتعاقد مع شركات محلية وعالمية لرفع مستوى الجاهزية العسكرية لقواتها المسلحة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 8:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 8:36 ص

أعلنت وزارة الدفاع السعودية مساء الثلاثاء توقيعها 17 عقدًا ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية، تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية العسكرية لأفرع القوات المسلحة وتعزيز قدراتها ورفع كفاءتها القتالية، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمي 2024.

وتستهدف العقود التي أبرمتها الوزارة كذلك المساهمة في دعم وتوطين التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما وقعت وزارة الدفاع ستة عقود مع شركات وطنية وعالمية، جرى في إطارها توقيع اتفاقيات مشاركة صناعية بين هذه الشركات والهيئة العامة للصناعات العسكرية.

ووقَّعت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية كذلك مذكرتي تفاهم الأولى مع شركة لوكهيد مارتن والثانية مع شركة ريثيون للدفاع، لتأمين المتطلبات المستقبلية المرتبطة بمنظومات لقوات الدفاع الجوي في وزارة الدفاع.


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