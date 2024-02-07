تركيا تتلقى مساعدات أوروبية قياسية بعد زلازل 2023

وقعت المفوضة المسئولة عن التماسك والإصلاحات بالاتحاد الأوروبي إليسا فيريرا، اليوم الأربعاء، اتفاق تمويل لمساعدة تركيا في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربتها العام الماضي.

وتبلغ قيمة التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي 400 مليون يورو، وهو الأكبر على الإطلاق الذي يقدمه صندوق التضامن التابع للاتحاد لدولة مرشحة للانضمام إليه، بحسب فيريرا.

ومن المقرر أن تُستخدم هذه الأموال في إصلاح البنية التحتية وأماكن الإيواء في حالات الطوارئ، وكذلك في حماية ثروة البلاد وتراثها الثقافي.

وأدت الزلازل التي وقعت في 6 فبراير 2023 إلى مقتل أكثر من 60 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة، وبعد ذلك بوقت قصير، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم بإجمالي مليار يورو في مؤتمر للمانحين.

وتشكل هذه المساعدات المالية التي يبلغ إجماليها 400 مليون يورو جزءا من هذه الحزمة.