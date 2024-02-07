العثور على 3 جثث بعد انهيار جزئي لمبنى سكني في إسبانيا

انتشلت فرق البحث جثث ثلاثة مفقودين، بعد يوم من انهيار جزئي في مجمع سكني في ضاحية ببرشلونة.

وقالت فرقة الإطفاء في مقاطعة بادالونا الصناعية، اليوم الأربعاء، إن هذه الجثث كانت لرجلين وامرأة.

وانهارت عدة طوابق على بعضهما، مما تسبب في دفن السكان بين الأنقاض.

ومن الخارج، لم يكن ظاهرا أي دمار لحق بالمبنى المؤلف من خمسة طوابق ويرجع عمره لعقود عدة. ولايزال سبب الحادث غير معلوم.

وجرى السماح للجيران الذين يسكنون في منازل من نفس النوع بالعودة إلى منازلهم.. غير أن بعضهم فضل الانتقال لمكان آخر خوفا من المزيد من الانهيارات، بحسب صحيفة "لا فانجوارديا".