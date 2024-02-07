الأغذية العالمي: نصف مليون مهاجر أفغاني من باكستان في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية

أكد برنامج الأغذية العالمي أن حوالي نصف مليون مهاجر أفغاني، تم طردهم من باكستان، يحتاجون بشدة إلى مساعدات غذائية فورية.

وفي منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أمس الثلاثاء، ذكر البرنامج أن المهاجرين الذين تم طردهم، من باكستان يفتقرون إلى دعم اقتصادي ويواجهون صعوبات، في بدء حياتهم من جديد في أفغانستان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأربعاء.

وأضاف البرنامج أن المهاجرين العائدين من باكستان، يعانون من الجوع ويلجأون إلى الاقتراض من غيرهم للحفاظ على سبل عيشهم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت سابقا في تقرير لها عن مهاجرين مطرودين من باكستان أن 24% من هؤلاء المهاجرين هم أطفال دون الخامسة من عمرهم و48% نساء.