وكيل صحة دمياط يجتمع بمديري الإدارات الصحية استعدادا لمنظومة التأمين الصحي الشامل

اجتمع الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، بمديري الإدارات الصحية، بحضور الدكتورة دينا أبو صير، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور محمد الجيوشي، مدير إدارة التخطيط، ودلال ياسين، مدير مركز معلومات المديرية.

وأوضح بيان أصدره الدكتور السيد عبد الجواد، اليوم، أنه تم مناقشة ما انتهى إليه الاجتماع التضامني مع وزارة الصحة والسكان بشأن التخطيط الصحي للمحافظة، في ضوء الإعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وشدد على ضرورة متابعة الانضباط الإداري للعاملين بجميع منشآت الرعاية الصحية، والحرص على انتظام تقديم الخدمات الصحية على مدار الساعة، ساعات العمل الرسمية، والمتابعة المستمرة للبرامج الفنية من قبل مديرين الإدارات وفرق الإشراف بالمديرية والإدارات الصحية.