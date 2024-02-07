إزالة 105 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 105 حالات تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 29 حالة تعد على أرض أملاك دولة، بواقع 22 حالة مباني بمركزي مطاى والمنيا، و7 حالات تعد على أرض زراعية بمركزى بنى مزار والمنيا.

إلى جانب إزالة 48 حالة تعد على الأرض الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة إلى إيقاف وإزالة حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز مطاى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.